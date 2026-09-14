José Raya se inventa este golazo desde su propio campo / RFEF

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José Raya se inventa este golazo desde su propio campo

José Antonio Raya firmó uno de los grandes goles de la primera jornada de la Liga Prime Futsal. El cierre internacional español del Inter JP Financial arrancó desde su propio campo, protagonizó una espectacular cabalgada y culminó la acción con un toque de enorme calidad. Una jugada individual para enmarcar dentro de la victoria del conjunto madrileño por 2-6 ante el Jimbee Cartagena.