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Javi Rodríguez: "Es muy importante que el Barça como club organice un evento tan importante como la Supercopa"

Javi Rodríguez: "Es muy importante que el Barça como club organice un evento tan importante como la Supercopa"

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Javi Rodríguez: "Es muy importante que el Barça como club organice un evento tan importante como la Supercopa"

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El Barça ya tiene los cinco sentidos puestos en una Supercopa de España que ha sido presentada oficialmente este jueves en el Palau y que se disputará entre el sábado y el domingo con el formato de Final a Cuatro. Javi Rodríguez, el entrenador azulgrana, analizó las posibilidades del equipo en esta competición y cómo está sintiendo al equipo en este inicio de temporada. Más información

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