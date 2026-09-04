FC BARCELONA

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Javi Rodríguez: "Es muy importante que el Barça como club organice un evento tan importante como la Supercopa"

El Barça ya tiene los cinco sentidos puestos en una Supercopa de España que ha sido presentada oficialmente este jueves en el Palau y que se disputará entre el sábado y el domingo con el formato de Final a Cuatro. Javi Rodríguez, el entrenador azulgrana, analizó las posibilidades del equipo en esta competición y cómo está sintiendo al equipo en este inicio de temporada. Más información