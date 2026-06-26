Javi Rodríguez y Dídac, todo felicidad en SPORT con la octava liga del Barça

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Javi Rodríguez y Dídac, todo felicidad en SPORT con la octava liga del Barça

El Barça de fútbol sala sigue celebrando el octavo título liguero de la sección que conquistó este jueves con una victoria por 4-6 en la pista de ElPozo Murcia en el cuarto partido de la final. De esta forma, cerró con la mejor nota posible un curso en el que tan solo perdió tres partidos y en el que los penaltis lo privaron de la Copa de España (final) y de la Copa del Rey (semifinales). Más información