Secciones

Es noticia
Cuadro MundialEspaña Uruguay horarioNico PazCasadóPartidos Mundial HoyHorario MotoGPHorarios F1Rafa JódarNoruega - FranciaMercado Fichajes hoyMundial DirectoJulián ÁlvarezWilly HernangómezPaula BadosaElliot AndersonAlexia PutellasJorge MartínFase Grupos Mundial resultadosClasificación Terceros MundialRival España MundialEliminados MundialPremier Padel ValladolidSeguridad SocialGobiernoGoleadores Mundial 2026Máximos goleadores EspañaDónde ver Mundial 2026Grupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialPokémon TCG RayquazaGraviteo
instagramlinkedin

Javi Rodríguez y Dídac, todo felicidad en SPORT con la octava liga del Barça

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javi Rodríguez y Dídac, todo felicidad en SPORT con la octava liga del Barça

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Barça de fútbol sala sigue celebrando el octavo título liguero de la sección que conquistó este jueves con una victoria por 4-6 en la pista de ElPozo Murcia en el cuarto partido de la final. De esta forma, cerró con la mejor nota posible un curso en el que tan solo perdió tres partidos y en el que los penaltis lo privaron de la Copa de España (final) y de la Copa del Rey (semifinales). Más información