Ricardinho se inventa el gol del playoff tras un pase de locura de Adrián Rivera / RFEF

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Ricardinho se inventa el gol del playoff tras un pase de locura de Adrián Rivera

Ricardinho firmó uno de los golazos del fin de semana en los playoffs de Primera División de fútbol sala tras culminar una jugada espectacular de ElPozo Murcia Costa Cálida ante Illes Balears Palma Futsal. La acción nació de una asistencia casi imposible del internacional español Adrián Rivera, decisiva para abrir una de las imágenes más brillantes del primer partido de semifinales por el título. Un tanto de muchísima calidad que desató la euforia murciana y ya apunta a ser una de las grandes joyas de la eliminatoria.