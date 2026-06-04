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El golazo de Dener sobre la bocina que desata la locura en ElPozo Murcia

El golazo de Dener sobre la bocina que desata la locura en ElPozo Murcia

El golazo de Dener sobre la bocina que desata la locura en ElPozo Murcia / RFEF

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El golazo de Dener sobre la bocina que desata la locura en ElPozo Murcia

RFEF

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Dener firmó una acción para el recuerdo al marcar a solo 2,4 segundos del final de la prórroga el gol que dio a ElPozo Murcia Costa Cálida la victoria por 4-3 frente al Jaén Paraíso Interior en el tercer y definitivo partido de cuartos de final del playoff por el título de la Primera División de fútbol sala. Un golazo decisivo, en el momento más caliente del encuentro, que desató la euforia en la pista y selló el pase murciano tras una eliminatoria de máxima tensión.

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