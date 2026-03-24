El Jaén FS se da un baño de masas en la ciudad para celebrar su cuarta Copa de España / EFE

El Jaén FS se da un baño de masas en la ciudad para celebrar su cuarta Copa de España

El Jaén Paraíso Interior celebró este lunes la conquista de su cuarta Copa de España con un multitudinario baño de masas en la capital jiennense, donde miles de aficionados acompañaron al equipo en un recorrido en autobús por las principales calles de la ciudad antes de culminar la jornada con un recibimiento institucional.El equipo amarillo, tras ganar al Barça en la tanda de penaltis (4-2) en Granada, regresó a su ciudad y la recorrió en un autobús descapotable, en una rúa festiva en la que la afición tiñó de amarillo el recorrido, con cánticos, banderas y bengalas para homenajear a los campeones.