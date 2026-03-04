Batalla campal en Peñíscola: agresiones y público invadiendo la pista tras el 1-6 del Noia / @gustavomunana

Lo que debía ser el final de un partido más en la Primera División de fútbol sala terminó en un caos absoluto. El Peñíscola-Noia acabó con puñetazos, patadas y hasta aficionados saltando desde la grada a la pista. El partido aplazado de la jornada 18 de la Primera División de fútbol sala entre el Peñíscola y el Noia, que terminó con victoria gallega por 1-6, acabó con graves incidentes en el pabellón Juan Vizcarro. La tensión comenzó con un empujón entre Diego Sancho y Tiago Macedo y derivó en una pelea con puñetazos y patadas entre varios jugadores. Según el acta arbitral, también saltaron espectadores desde la grada para agredir a Macedo. El encuentro terminó con las expulsiones de Juanqui y del propio Tiago Macedo en unas imágenes que ya se consideran de las más violentas vividas en el fútbol sala español en las últimas dos décadas.