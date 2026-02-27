La intolerable agresión que ha provocado la suspensión de todos los partidos de fútbol sala en Catalunya / Comité Guipuzcoano de Árbitros de Fútbol Sala @CoGAFS

El pasado 21 de febrero durante el partido de la categoría Juvenil Preferente entre el Canet FS y la CFS La Unión de Santa Coloma de Gramenet en Canet de Mar. se produjo una agresión por parte de un aficionado que, desde la grada, golpeó fuertemente en la cabeza al árbitro del encuentro con un bolso. El árbitro quedó tendido en el suelo. El miércoles el colectivo arbitral anunció una huelga en señal de protesta y emitió un comunicado en el que reclaman "la necesidad urgente de cambios reales en los protocolos, en las medidas de seguridad y en la cultura deportiva". y la Federación Catalana de Fútbol (FCF) les ha dado apoyo y ha decidido suspender todos los partidos de fútbol sala en Cataluña este fin de semana. Más información