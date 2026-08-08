Ibrahim Mbaye silencia al Manchester United con un gol en el segundo minuto del encuentro / Smartbahis/ TalkFoot

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Ibrahim Mbaye silencia al Manchester United con un gol en el segundo minuto del encuentro

Ibrahim Mbaye, uno de los jugadores que están en el punto de mira de muchos equipos de Europa, ha anotado un gol tempranero contra el Manchester United que ha sentado como una jarra de agua fría para los ingleses. Dro ha sido el asistente de la jugada, pasando el balón de forma perfecta para que Mbaye pudiese rematar y encajarla al fondo de la red.