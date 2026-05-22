Khvicha Kvaratskhelia, el futbolista georgiano candidato al Balón de Oro / EFE

Khvicha Kvaratskhelia, el futbolista georgiano candidato al Balón de Oro

"Khvicha ama a Dios, lo que le hace más fuerte. Y Dios ama a Khvicha", comentó a EFE Gvantsa Julelidze, profesora de inglés de la escuela de Tiflis donde estudió el futbolista georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Es candidato al Balón de Oro esta temporada y está a punto de tocar el cielo en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en Budapest. Si se alza con su segunda 'orejona' con el PSG, 'Kvara' tendrá muchas posibilidades de ser considerado el mejor jugador del mundo, a lo que hay que sumar que igualaría la proeza de otro georgiano, el defensa del Milan Kaja Kaladze, el único futbolista del espacio postsoviético en ganar dos 'Champions'.