El PSG busca extender su marca con su primera cafetería / EFE

El PSG busca extender su marca con su primera cafetería

Magdalenas rellenas de frambuesas y 'capuccinos' con la Torre Eiffel dibujada en su espuma son los productos estrella del primer 'PSG Café', un establecimiento inaugurado recientemente en los Campos Elíseos de la capital francesa y que supone una nueva apuesta para extender la marca del club más allá del terreno de juego. La pequeña cafetería está en su punto álgido a mediodía. Situada dentro de la tienda oficial del club, recibe a clientes de diferentes geografías del mundo. Algunos vienen de París y sus alrededores; otros han cruzado el Atlántico. Varios han entrado primero en la tienda en busca de camisetas de Ousmane Dembélé y otros han accedido directamente por curiosidad.