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Alexis Sánchez pasa por el tunel de 'collejas' por su primer entrenamiento con el CF Montréal

Alexis Sánchez pasa por el tunel de 'collejas' por su primer entrenamiento con el CF Montréal

Alexis Sánchez pasa por el tunel de 'collejas' por su primer entrenamiento con el CF Montréal / @cfmontreal

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Alexis Sánchez pasa por el tunel de 'collejas' por su primer entrenamiento con el CF Montréal

@cfmontreal

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Alexis Sánchez ha cerrado su breve etapa en el Sevilla FC para pasar a la MLS donde se incorpora al CF Montréal. El jugador ya ha podido disfrutar del primer entrenamiento del equipo en el que ha pasado por una tradicional ronda de 'collejas'. El delantero ha firmado como agente libre y ocupará una plaza como jugador designado. El contraro durará hasta el 'Spring 2027' y se podría alargar hasta la temporada 2027/28.

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