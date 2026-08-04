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Diego Mejía, técnico del Atlético San Luis, para enfrentar a Messi: "Me gusta proponer y no cambiaremos nada"

Diego Mejía, técnico del Atlético San Luis, para enfrentar a Messi: "Me gusta proponer y no cambiaremos nada"

Diego Mejía, técnico del Atlético San Luis, para enfrentar a Messi: "Me gusta proponer y no cambiaremos nada" / X

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Diego Mejía, técnico del Atlético San Luis, para enfrentar a Messi: "Me gusta proponer y no cambiaremos nada"

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Diego Mejía, entrenador del Atlético San Luís, ha atendido a los medios a pocos días de disputar el encuentro de 'Leagues Cup' contra el Inter de Miami. Mejía ha hablado sobre la situación de enfrentarse a Leo Messi y ha dejado claro que no cambiará su forma de juego por un jugador. El astro argentino siempre crea dolores de cabeza a los equipos rivales pero Mejía se ha mostrado seguro con su decisión.

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