Thomas Müller rompe un nuevo récord en la 'MLS All-Star Shooting Challenge' / @MLS

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Thomas Müller rompe un nuevo récord en la 'MLS All-Star Shooting Challenge'

La 'MLS All-Star Shooting Challenge', es el evento creado por la propia MLS que reune diferentes jugadores del mundo para mostrar su técnica con el balón a través de diferentes pruebas. En este caso, Thomas Müller, la leyenda alemana que brilló en el Bayern de Múnich, ha roto un nuevo récord dentro del evento gracias a su puntería disparando a objetivos dentro de diferentes zonas de la portería.