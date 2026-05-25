Messi se retira con molestias del partido ante Philadelphia Union. / @Messilizer0

Messi se retira con molestias del partido ante Philadelphia Union.

A dos semanas y media del inicio del Mundial de 2026 toda precaución es poca y ese principio es el que aplicó Leo Messi en su partido de la MLS con el Inter Miami frente al Philadelphia Union. El capitán de la selección argentina se retiró en el segundo tiempo del encuentro con molestias y a pesar de que desde el club rebajaron la trascendencia de esta sustitución, en Argentina, en el seno de la AFA y especialmente el seleccionador Lionel Scaloni, que en menos de una semana facilitará la lista definitiva, tomaron buena nota y cruzaron los dedos ante las pruebas a las que se someterá este lunes. Más información