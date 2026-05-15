El gol más surrealista de Brasil: nadie vio un fuera de juego escandaloso / @GVids12

El gol más surrealista de Brasil: nadie vio un fuera de juego escandaloso

El partido entre Chapecoense y Botafogo dejó una jugada tan insólita como viral. Un delantero culminó un contraataque estando clarísimamente en fuera de juego, pero ni el asistente, ni el árbitro, ni los propios jugadores parecieron darse cuenta en un primer momento y el tanto llegó a celebrarse con total normalidad. La acción, con un solo defensa por delante, desató la incredulidad de todos al repetirse en vídeo. Finalmente, el VAR corrigió el error y anuló el gol.