Secciones

Es noticia
GaviLesión Joan GarciaLesión CourtoisMarc BernalCuadro ChampionsCuadro Europa League ConferenceHorario MotoGPNoa LangSanti DeniaConvocatoria Luis de la FuenteRival Barça cuartos ChampionsRival Madrid cuartos ChampionsNewey Aston MartinWilly HernangómezAlonsoA qué hora juega AlcarazReal MadridAston MartinCuándo se juegan cuartos ChampionsCuándo se juega Barcelona - AtléticoCuándo se juega Madrid - BayernEdu AguirreClasificación EuroligaFinal Champions 2026Alcaraz MiamiMilán-Turín 2026Pogacar Milán-San RemoMaldiniDía del PadreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
Pathé CIss: "¿Mi medalla? Se la llevé a mi compañero Ilias, pero no la quiso"

Pathé CIss: "¿Mi medalla? Se la llevé a mi compañero Ilias, pero no la quiso"

Pathé CIss: "¿Mi medalla? Se la llevé a mi compañero Ilias, pero no la quiso" / EL CHIRINGUITOTV

Pathé CIss: "¿Mi medalla? Se la llevé a mi compañero Ilias, pero no la quiso"

EL CHIRINGUITOTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Comité de Apelación de la CAF decidió otorgar la victoria a Marruecos por 3-0, invalidando el triunfo de Senegal en la final de la Copa África, lo que ha generado polémica en el mundo del fútbol. Una de las voces más críticas con esta decisión ha sido Pathé Ciss, que participó en la victoria de Senegal sobre el terreno de juego en la Copa África. El centrocampista del Rayo Vallecano reaccionó en redes sociales, donde publicó varias fotografías posando con la medalla y el trofeo, acompañadas de un mensaje directo: "Podéis darle tres goles más a los llorones". Más información

TEMAS