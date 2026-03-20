Pathé CIss: "¿Mi medalla? Se la llevé a mi compañero Ilias, pero no la quiso" / EL CHIRINGUITOTV

Pathé CIss: "¿Mi medalla? Se la llevé a mi compañero Ilias, pero no la quiso"

El Comité de Apelación de la CAF decidió otorgar la victoria a Marruecos por 3-0, invalidando el triunfo de Senegal en la final de la Copa África, lo que ha generado polémica en el mundo del fútbol. Una de las voces más críticas con esta decisión ha sido Pathé Ciss, que participó en la victoria de Senegal sobre el terreno de juego en la Copa África. El centrocampista del Rayo Vallecano reaccionó en redes sociales, donde publicó varias fotografías posando con la medalla y el trofeo, acompañadas de un mensaje directo: "Podéis darle tres goles más a los llorones". Más información