El presidente de la CAF respalda la controvertida decisión de la Copa África / Perform

El presidente de la CAF respalda la controvertida decisión de la Copa África

Sorpresa mundial este martes por la noche cuando se conoció la noticia de que la CAF, la Confederación Africana de Fútbol, había declarado en los despachos a Marruecos campeona de la Copa de África 2026 dos meses después de la final. El máximo estamento del fútbol del continente le dio el título a los 'Leones del Atlas' por 3 goles a 0 después de dictaminar, mediante explicó en el comunicado compartido a la prensa, que Senegal había sido sancionada por "incomparecencia" debido a que el equipo abandonó el terreno de juego durante unos minutos en forma de protesta cuando se señaló un penalti a favor de Marruecos en el tramo final de partido. Senegal recurrirá la decisión que hace campeona a Marruecos.