Cesc Fàbregas: "El Morata de dentro del vestuario ha sido un fenómeno" / Perform

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Cesc Fàbregas: "El Morata de dentro del vestuario ha sido un fenómeno"

El técnico del Como ha atendido a los medios y ha hablado sobre la salida de Álvaro Morata del club. Cesc ha dejado claro que Morata fue muy bueno a la hora de gestionar el interior del vestuario. "En el campo claramente las cosas no han ido como a todos nos hubiera gustado" puntualizó el técnico catalán. Morata ha acabado siendo transferido al Leganés, el equipo madrileño que permanece en segunda división y que luchará para volver a la máxima categoría del fútbol español.