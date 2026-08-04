Palhinha se estrena con una gran asistencia con el Bayern de Múnich / @sporttvportugal

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Palhinha se estrena con una gran asistencia con el Bayern de Múnich

El Bayern de Múnich consiguió la victoria en el amistoso contra el Jeju United, equipo de Corea del Sur, en el que se ha conseguido un resultado total de 1-2. En este encuentro ha destacado Palhinha, el nuevo fichaje del equipo alemán ha conseguido dar la asistencia a Bastian Asssomo, que ha dado el segundo tanto para su equipo. Ha llamado mucho la atención que Palhinha no aparece aún en la web del Bayern de Múnich a pesar de estar jugando en el césped con sus compañeros. Más información