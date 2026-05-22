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Riad celebra por todo lo alto el primer gran título del Al Nasser de Cristiano Ronaldo

Pocos minutos después de que el Al Nasser se hiciera este jueves con el título de la Liga Profesional Saudí, en la capital Riad se desataron las celebraciones de la victoria. Las calles de la capital, las carreteras y los alrededores del estadio se llenaron de banderas y bufandas hasta la madrugada.

Todo después de que Cristiano Ronaldo anotara un doblete en la contundente victoria por 4-1 sobre el Damac en la última jornada de la temporada. Sadio Mané y Kingsley Coman también marcaron para el equipo de Jorge Jesus. Con esta victoria, el Al Nassr finalizó con 86 puntos, dos más que su rival, el Al Hilal, que ganó 1-0 al Al Fayha, pero tuvo que conformarse con el segundo lugar.

Este triunfo supone el primer título de liga para el Al Nassr desde 2019 y el primer gran trofeo para Ronaldo con el club al que se unió a finales de 2022.