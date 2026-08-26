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Infantino se reúne con el presidente vietnamita To Lam en Hanói antes de la final del Campeonato de la ASEAN

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha reunido este miércoles en Hanói con el presidente vietnamita, To Lam, antes de la final del Campeonato de la ASEAN que la nación anfitriona disputará contra Tailandia. El cuestionado jefe de la FIFA se encuentra bajo presión ya que tres federaciones quieren su dimisión: la UEFA europea, la AFC asiática y la CONCACAF, que representa a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Infantino generó numerosas suspicacias al otorgar el premio inaugural de la paz de la FIFA al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como por la revocación de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el pasado Mundial tras una llamada de Trump. Su intento de privatización del Mundial es la gota que colmó el vaso para la UEFA, la AFC y la CONCACAF.