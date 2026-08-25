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Posado de los jugadores del Bayern con el ‘lederhosen’, el tradicional pantalón corto bávaro

El Bayern de Múnich ha hecho público este martes un video de su plantilla en el que se ve a los jugadores posando con lederhosen (el tradicional pantalón corto de cuero que visten los hombres en Baviera) para la sesión de fotos del patrocinador cervecero del club bávaro. El Bayern, que ganó la Supercopa de Alemania el pasado sábado 1-2 al Borussia de Dortmund, comienza la nueva temporada de la Bundesliga este viernes en casa contra el VfB Stuttgart.