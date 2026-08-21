Ronaldinho, en su presentación con el Ravenna: “Ganar, es lo que he venido a hacer” / EFE

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Ronaldinho, en su presentación con el Ravenna: “Ganar, es lo que he venido a hacer”

Ronaldinho Gaúcho aseguró el jueves que llega al Ravenna con la intención de ganar y de ilusionar a sus compañeros, además de ayudar al equipo a conseguir una temporada “espectacular”, durante su presentación como nuevo jugador del conjunto italiano de la Serie C. “Ilusionar y entusiasmar a los otros futbolistas para hacer una temporada espectacular, ganar si es posible, es esto lo que he venido a hacer aquí”, afirmó el brasileño en italiano ante los medios locales presentes en la ciudad del norte del país. Más información