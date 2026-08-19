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La Roma ficha a la promesa portuguesa Rodrigo Mora, procedente del Oporto
El futbolista Rodrigo Mora se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Roma procedente del Oporto, donde se consolidó como una de las joyas y promesas del fútbol portugués, según informó el club italiano en un comunicado. Mora, de 19 años, escogió el dorsal 86, el único número que aún no había sido asignado a ningún jugador en la historia del conjunto 'giallorosso'.