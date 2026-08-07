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Infantino, presidente de la FIFA visita escuelas de fútbol en Cali y destaca el talento de semilleros del Valle
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó este viernes las Canchas Panamericanas de Cali, donde compartió con alumnos de escuelas y clubes de formación deportiva del departamento del Valle del Cauca (suroeste), previo a la ceremonia de investidura del futuro mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella. Más información