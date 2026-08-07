El delantero inglés Ivan Toney es acusado de agresión en Londres / Atlas News

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El delantero inglés Ivan Toney es acusado de agresión en Londres

El delantero inglés ha sido acusado de agresión con lesiones, unos hechos que presuntamente ocurrían, según las autoridades, en un bar en el Soho de Londres el 6 de diciembre del año pasado. Por el momento no se ha ahondado en detalles, sólo el cargo por el que se le acusa. Hasta hace unas semanas, se podía ver al jugador formar parte de la selección inglesa en el Mundial de 2026, aunque actualmente forma parte como delantero del Al-Ahli Saudi F. C. de la Liga Profesional Saudí. Con las acusaciones, Ivan Toney deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 24 de septiembre de este año.