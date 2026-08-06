Jan Virgili está a un paso del Brujas. / Sergi Capdevila

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Jan Virgili está a un paso del Brujas.

Jan Virgili está a un paso del Brujas. El extremo de Vilassar se incorporará al club belga en una información que ha adelantado 'Última Hora' y que podemos corroborar en SPORT. Las negociaciones se han llevado de forma sigilosa y el futbolista se ha despedido esta tarde de la plantilla. El Brujas, según ha podido saber este periódico, abonará los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión. El FC Barcelona recibirá alrededor de cinco 'kilos' al tener el 40% de una futura venta. Más información