Diomande ya se encuentra en Austria para la pretemporada con el Leipzig / @RBLeipzig

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Diomande ya se encuentra en Austria para la pretemporada con el Leipzig

El Leipzig continúa su tira y afloja con Yan Diomande. Cuando parecía que las negociaciones entre clubes habían avanzado, el club alemán ha publicado en sus redes sociales que el costamarfileño ya se encuentra en Austria con el resto de sus compañeros para realizar el 'stage' de pretemporada. Un nuevo golpe para el Real Madrid, pues no querían que su gran deseo en este mercado estival se desplazara hasta tierras austríacas. Más información