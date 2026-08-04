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Neymar: "Cuando acabe mi contrato decidiré si sigo jugando"
Neymar habló con total sinceridad sobre su futuro y reconoció que todavía no sabe cuánto tiempo seguirá jugando al fútbol. El brasileño confirmó que cumplirá su contrato con el Santos hasta diciembre y que, una vez finalice, decidirá si continúa en el club, cambia de equipo o incluso pone fin a su carrera. Además, aseguró que se encuentra al 100% físicamente y listo para ayudar al Santos. Más información