Marc Gázquez

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El PSG acelera por Mika Godts, un talento que también siguió el Barça

El PSG ya negocia con el Ajax el fichaje de Mika Godts, una de las grandes promesas del fútbol europeo. El extremo belga de 21 años, que también estuvo en el radar del FC Barcelona, podría llegar al campeón de Europa por una cifra cercana a los 60 millones de euros. Descubre quién es el jugador que ha conquistado a Luis Enrique y por qué el Barça no llegó a dar el paso definitivo. Más información