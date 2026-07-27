Andrea Pirlo rompe su silencio tras la polémica con Fonbet / SPORT

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Andrea Pirlo rompe su silencio tras la polémica con Fonbet

El exfutbolista italiano lamenta que una decisión deportiva se haya visto arrastrada a un debate público con significados e intenciones que no le corresponden. Como contexto, el origen de la polémica se remonta al 9 de octubre de 2025. Ese día, Andrea Pirlo, entonces entrenador del United FC de los Emiratos Árabes Unidos, firmó un acuerdo con la casa de apuestas rusa Fonbet para convertirse en embajador global de la compañía. Fonbet es la principal empresa de apuestas de Rusia y pertenece al empresario Sergey Lomakin, quien, además, es el propietario del United FC, el club que dirige el exfutbolista italiano. Esta doble vinculación fue la que desató las críticas y terminó condicionando su candidatura al banquillo de la selección italiana.

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