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Un taller de Buenos Aires imprime gratis el lema de las Malvinas tras la polémica del Mundial

Un taller de impresión de Buenos Aires estampa gratuitamente el mensaje "Las Malvinas son argentinas" en las prendas de los aficionados, reproduciendo además la tipografía de la pancarta mostrada durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. La imagen, captada por Reuters, mostraba una pancarta sostenida inicialmente por seguidores argentinos en el estadio antes de que, según el diario Clarín, el centrocampista Giovani Lo Celso la solicitara para exhibirla junto al equipo. El Reino Unido ha pedido a la FIFA que investigue el episodio.