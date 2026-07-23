Àlex Calaff

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Mazazo para el Manchester City: Rodri pasará por quirófano

Rodri Hernández volverá a pasar por el quirófano. Según informa The Athletic, el centrocampista del Manchester City será operado de una lesión en la espalda y todavía no tiene fecha para regresar a los terrenos de juego. Un duro contratiempo para Enzo Maresca en el inicio de su etapa en el banquillo 'sky blue', mientras el futuro del internacional español, con contrato hasta 2027 y en la órbita del Real Madrid, sigue generando incertidumbre. Más información