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Lío en la Federación Inglesa: A puñetazo limpio en el hotel de la sub-16 en Turquía

Lío en la Federación Inglesa: A puñetazo limpio en el hotel de la sub-16 en Turquía

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Lío en la Federación Inglesa: A puñetazo limpio en el hotel de la sub-16 en Turquía

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La Federación Inglesa de fútbol no pasa por su mejor momento. Pese a llegar a semifinales del Mundial hace tan solo una semana, el combinado de Tuchel cayó contra Argentina, aunque finalmente consiguió colgarse la medalla de bronce. Un consuelo que se queda corto ante el objetivo de sumar la segunda estrella con el que llegaban al torneo. Más información

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