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Guardiola entra en los planes de Italia para su banquillo

Guardiola entra en los planes de Italia para su banquillo

SPORT

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Guardiola entra en los planes de Italia para su banquillo

SPORT

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La Federación Italiana de Fútbol estudia la posibilidad de incorporar a Pep Guardiola como nuevo seleccionador nacional. El máximo dirigente del fútbol italiano ha reconocido que el exentrenador del Manchester City es una de las opciones que maneja la federación, para la que incluso se plantea una excepción presupuestaria, aunque ha evitado confirmar que la operación vaya a concretarse por respeto al resto de candidatos. Más información

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