Míchel presentado como nuevo entrenador del Ajax / AJAX AMSTERDAM

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Míchel presentado como nuevo entrenador del Ajax

Míchel Sánchez ya es historia en Girona. El mejor entrenador de la historia de la entidad catalana puso fin a una etapa de cinco años en Montilivi para emprender una nueva aventura en Ámsterdam, donde se hará cargo de todo un histórico como el Ajax. El vallecano ha firmado hasta 2028 y asume un reto tan exigente como ilusionante: despertar a un gigante dormido y devolverlo al lugar que le corresponde. Más información