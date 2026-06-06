Jorge Vilda compara la pasión por el fútbol en Marruecos con Argentina / EFE

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Jorge Vilda compara la pasión por el fútbol en Marruecos con Argentina

El Mundial 2026 puede dar muchas sorpresas, según Jorge Vilda, técnico de la selección femenina marroquí, que apuesta por una final Marruecos-España porque ambos conjuntos tienen "equipo" y "nivel", asegura en una entrevista con EFE en Rabat. Vilda, que condujo a España al título mundial femenino en 2023 y dirige a Marruecos desde hace casi tres años, augura un Mundial masculino más abierto e imprevisible por la ampliación a 48 equipos, aunque sostiene que tanto Marruecos como España cuentan con argumentos para llegar muy lejos.