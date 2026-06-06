Ansu Fati sorprende con el avance de su canción: ya suena Sea Como Sea / Ansu Fati

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ansu Fati sorprende con el avance de su canción: ya suena Sea Como Sea

Ansu Fati

Ansu Fati ha dado un paso inesperado al compartir en sus redes un avance de Sea Como Sea, la canción con la que se presenta también en el terreno musical. El futbolista ha lanzado un vídeo promocional ya disponible en Instagram y TikTok, donde deja escuchar un primer adelanto del tema y despierta la curiosidad de sus seguidores. Una publicación distinta que muestra una faceta menos conocida del jugador y que ya empieza a moverse con fuerza entre los fans.