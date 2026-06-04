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El Liverpool apuesta por Iraola para liderar su nuevo proyecto

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El Liverpool apuesta por Iraola para liderar su nuevo proyecto

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Andoni Iraola ha sido anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Liverpool para la temporada 2026-27. Tras tres destacadas campañas al frente del Bournemouth en la Premier League, el técnico de Usurbil da el gran salto de su carrera y asume el mando de uno de los clubes más prestigiosos del fútbol mundial. En sus primeras palabras como técnico 'red', Iraola mostró su ilusión por el reto y destacó el carácter especial de una entidad histórica como el Liverpool. Más información

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