Más de 890 detenidos y 178 policías heridos en los altercados tras la victoria del PSG / EFE

Más de 890 detenidos y 178 policías heridos en los altercados tras la victoria del PSG

El ministro francés de Interior, Laurent Núñez, indicó este lunes que los incidentes tras la victoria del París Saint Germain (PSG) en la final de la Liga de Campeones, el sábado, ha dado lugar a la detención de 890 personas y que 178 agentes de las fuerzas del orden han resultado detenidos. El número de arrestos es un 45 % superior al del pasado año cuando se produjo la primera victoria del PSG en la Liga de Campeones, cuyas celebraciones degeneraron también en altercados, señaló Núñez en una entrevista a la emisora France Info.