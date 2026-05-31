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Resignación de la afición del Arsenal tras la derrota en Champions: "Volveremos"

Los aficionados del Arsenal mostraron su apoyo incondicional al equipo este sábado en el Emirates Stadium, pese a la derrota ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones. Más de 30.000 personas siguieron el encuentro en las pantallas gigantes instaladas en el estadio londinense, mientras otros muchos lo hicieron desde el exterior. El PSG acabó imponiéndose por 4-3 en la tanda de penaltis. Aun así, los seguidores se mostraron orgullosos de una temporada histórica, marcada por la conquista de la Premier League tras más de dos décadas de espera y por alcanzar la segunda final europea de la historia del club.