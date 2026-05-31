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Locura de los aficionados del PSG en Budapest tras conquistar la Champions

Multitud de aficionados del Paris Saint-Germain celebraron este sábado en Budapest la conquista de la Liga de Campeones, después de que el conjunto dirigido por Luis Enrique derrotara al Arsenal en la final disputada en el Puskás Aréna. Los seguidores cantaron y bailaron para celebrar el título en las inmediaciones del estadio tras un encuentro que terminó 1-1 después de la prórroga. La Orejona se decidió desde los once metros, donde el PSG se impuso por 4-3.