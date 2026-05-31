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La historia más sorprendente del Mundial: Cabo Verde y el fichaje por LinkedIn

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Cabo Verde disputará por primera vez un Mundial en 2026 después de una larga historia marcada por la fuga de talento hacia selecciones europeas. Futbolistas con raíces caboverdianas como Nani, Nuno Mendes, Patrick Vieira o Jordan Larsson nunca llegaron a vestir la camiseta de los 'Tiburones Azules', pero el país africano encontró una fórmula distinta para competir. A través de una ambiciosa búsqueda de jugadores de la diáspora, que incluso incluyó contactos por LinkedIn, la federación logró reunir talento repartido por Europa y construir una selección capaz de clasificarse para su primera Copa del Mundo. Una historia de perseverancia, identidad y revancha deportiva tras el doloroso episodio de la alineación indebida que les privó del sueño mundialista en 2014. Más información

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