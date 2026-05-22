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Pep Guardiola: “El club necesita un nuevo entrenador, nuevas energías”

Pep Guardiola: “El club necesita un nuevo entrenador, nuevas energías”

Atlas News

Pep Guardiola: “El club necesita un nuevo entrenador, nuevas energías”

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Pep Guardiola ha anunciado este viernes en rueda de prensa que dejará de entrenar el Manchester City. “Diez años es mucho tiempo. El club necesita un nuevo entrenador, nuevas energías, con estos jugadores increíbles que tenemos ahora mismo y empezar a escribir un nuevo capítulo”, ha dicho el técnico de Santpedor. Su sucesor en el banquillo del conjunto citizen será Enzo Maresca. El italiano ya trabajó a nivel formativo y como asistente del propio Guardiola en el City.

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