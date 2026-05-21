Canal 11

Cristiano Ronaldo Jr. demuestra que heredó el cabezazo de su padre

Cristiano Ronaldo Jr. volvió a dejar un momento viral con Portugal tras marcar un espectacular gol de cabeza, una acción que recordó inmediatamente a los mejores años de Cristiano Ronaldo. El joven atacante mostró gran potencia en el salto, timing perfecto y contundencia en el remate, confirmando que el juego aéreo también forma parte del ADN de la familia. El tanto desató la ilusión entre los aficionados portugueses y las inevitables comparaciones con CR7.