Secciones

Es noticia
Giro ItaliaGuardiolaClasificación Giro ItaliaEtapa 13 Giro ItaliaCuadro Roland GarrosJódar Roland GarrosLista Alemania MundialDaboneJuan RoigConciertos BernabéuÁlex MárquezConvocatoria Barça femeninoLas Palmas - BarcelonaMercado de fichajesManu CarreñoJoao PedroResultados NBAFinal Champions femeninaCuándo juega AlcarazFinal Four EuroligaHorarios F1 CanadáCalculadora descensoFichajes BarçaNovia Lamine YamalLuis EnriqueMourinhoSeguridad SocialPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
Cristiano Ronaldo Jr. demuestra que heredó el cabezazo de su padre

Cristiano Ronaldo Jr. demuestra que heredó el cabezazo de su padre

Canal 11

Cristiano Ronaldo Jr. demuestra que heredó el cabezazo de su padre

Canal 11

RRSS WhatsAppCopiar URL

Cristiano Ronaldo Jr. volvió a dejar un momento viral con Portugal tras marcar un espectacular gol de cabeza, una acción que recordó inmediatamente a los mejores años de Cristiano Ronaldo. El joven atacante mostró gran potencia en el salto, timing perfecto y contundencia en el remate, confirmando que el juego aéreo también forma parte del ADN de la familia. El tanto desató la ilusión entre los aficionados portugueses y las inevitables comparaciones con CR7.

TEMAS