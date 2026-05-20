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Resumen, goles y highlights del Friburgo 0 - 3 Aston Villa de la final de la Europa League

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Resumen, goles y highlights del Friburgo 0 - 3 Aston Villa de la final de la Europa League

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El Aston Villa de Unai Emery se proclamó campeón de la Europa League tras imponerse con autoridad al Friburgo (0-3) en la final disputada en Estambul. Los ingleses sentenciaron el partido en la primera mitad con goles de Tielemans y Buendía, y en la segunda parte Rogers cerró la victoria. Es el quinto título de Europa League para Emery, que amplía aún más su dominio histórico en la competición y devuelve al Villa a la gloria continental 43 años después.

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