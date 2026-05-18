De portero a héroe: Koeman Jr. marca el penalti que vale una permanencia / ESPN NL

El hijo de Koeman salva al Telstar con un penalti en el 90... siendo portero

Ronald Koeman Jr. protagonizó una de esas historias que parecen escritas para el cine en la Eredivisie. El guardameta del SC Telstar, e hijo del seleccionador neerlandés, asumió la responsabilidad en el minuto 90 con su equipo jugándose la permanencia y no falló desde los once metros. Su gol dio la victoria al Telstar en la última jornada, evitó el descenso y convirtió al portero en el héroe absoluto de una escena tan insólita como decisiva.