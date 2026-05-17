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El fútbol femenino marca el regreso deportivo norcoreano a Corea del Sur ocho años después

El fútbol femenino marca el regreso deportivo norcoreano a Corea del Sur ocho años después

EFE

El fútbol femenino marca el regreso deportivo norcoreano a Corea del Sur ocho años después

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El equipo femenino norcoreano Naegohyang FC llegó este domingo al Aeropuerto Internacional de Incheon, en Corea del Sur, donde disputará el próximo 20 de mayo ante el surcoreano Suwon FC las semifinales de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) tras ocho años sin visitas deportivas de Pionyang al país vecino. Las últimas participaciones de atletas norcoreanos en gestas en Corea del Sur se remontan a 2018, incluidas las Olimpiadas de Invierno de PyeongChang, en febrero, que contó con un equipo de hockey femenino intercoreano.

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