Los aficionados del Slavia de Praga celebran el título de la liga checa / EFE

Los aficionados del Slavia de Praga celebran el título de la liga checa

Aficionados del Slavia de Praga celebraron este miércoles fuera del Fortuna Arena el título de la liga checa, pese a que el equipo jugó contra el FK Jablonec en un estadio vacío por sanción disciplinaria. El club, campeón a falta de dos jornadas, fue castigado tras una invasión de campo en el derbi contra el Sparta de Praga. La sanción incluye cuatro partidos a puerta cerrada y una multa de 10 millones de coronas checas, unos 400.000 euros.